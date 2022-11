COVER STORY La cucina, lo studio, l'ingresso... la casa di Bernardo Bertolucci raccontata stanza per stanza

L’appartamento di Via della Lungara, 3 a Roma, dove ha vissuto e dove è morto Bernardo Bertolucci sarà presto svuotato per sempre. In queste immagini, e nelle parole di cinque donne che queste stanze le conoscono bene, un esclusivo viaggio nei ricordi e nelle emozioni

Foto di Lorenzo Castore