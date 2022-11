Le startup virtuose che promettono di cambiare il mondo

Se per il bruco è la fine del mondo, per tutti gli altri si chiama farfalla”: è antica di 2.500 anni, la massima del fondatore del taoismo Laozi, ma oggi è di grande attualità nel settore moda. Grazie a startup che, rendendo l’industria circolare (capace di riciclare i propri prodotti e riutilizzare gli scarti di altri), possono ridurne drasticamente l’impatto. C’è chi, per esempio, trasforma il micelio dei funghi in pelle alternativa. Ma i primi prototipi hanno difficilmente lasciato i laboratori per arrivare in boutique: problemi di performance, e soprattutto di prezzo. Un circolo vizioso: i grandi numeri potrebbero abbassare il prezzo dei prodotti green, ma la loro produzione di massa è inibita dal costo dei materiali. E produrli è la maggiore fonte di emissioni nell’iter della creazione e commercializzazione, pari al 38% secondo la Global Fashion Agenda di McKinsey. Ecco perché produrre a basso costo materiali ecologici (a impatto zero o biodegradabili) è il Sacro Graal, su una piazza che varrà 2,2 miliardi di dollari entro il 2026.

Le due startup più importanti sono Bolt Threads, che fornisce Mylo – surrogato di pelle a base di micelio, rafforzato da innesti sintetici – a Stella McCartney, Lululemon, adidas e al gigante del lusso Kering. Poi c’è la californiana MycoWorks, che ha raccolto fondi per 125 milioni di dollari nel 2022 e collabora con Hermès per borse cruelty-free realizzate con il Fine Mycelium, un nuovo materiale brevettato che organizza le cellule di micelio in strutture tridimensionali per offrire più robustezza.

Una terza realtà è Ecovative, che insieme al gruppo PVH (che possiede i marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger) e alla danese Bestseller ha formato una cooperativa ora al lavoro sul wineleather, biomateriale prodotto dagli scarti vinicoli, bucce e vinaccioli. Lo produce la trentina Vegea e più di recente anche la londinese Lerins. Un altro esempio di upcycling è la siciliana Orange Fiber, che ha brevettato con il Politecnico di Milano un processo per estrarre una fibra dal “pastazzo” che resta dopo la spremitura degli agrumi.

Ulteriore e affascinante business per creare materiali ecologici è quello legato ai prodotti biodegradabili al 100%. Se ne sta occupando il brand svizzero Qwstion, che ha lanciato una linea di zaini e marsupi in Bananatex, tessuto tecnico meno durevole ma privo di plastica e reso impermeabile da un rivestimento di cera d’api – prodotto nelle Filippine con banani Àbaca in piantagioni sostenibili per riforestare le aree sottratte alla monocoltura di palma. Progetto con cui Qwstion ha ricevuto una nomination per ricevere il Cnmi Sustainable Fashion Awards 2022. I biomateriali possono anche crescere in provetta: Kering ha investito (partecipando a un round da 46 miloni di dollari) nella startup californiana VitroLabs, che ottiene pelle vegan dalle cellule staminali. Nella sfida saranno sempre più importanti le startup del “ciclo chiuso” (in cui gli scarti tessili tornano a essere materie prime), interpretazione più letterale della circolarità. Nfw (Natural Fiber Welding) è una startup americana che, producendo un cotone riciclato di qualità, ha attirato l’attenzione di Ralph Lauren; ci sono poi i finlandesi di Infinited Fiber Company che acquistano rifiuti tessili ricchi in cotone, li scompongono molecolarmente e li fanno rinascere come Infinna, una fibra che è stata utilizzata per la prima volta da Tommy Hilfiger.

L’Italia è pioniera del settore: Regenesi (vincitrice del Sustainable fashion award), ormai da due anni presenta capi di nuovi materiali (insieme al Politecnico di Torino) a Pitti Uomo e White Milano. Rifò usa invece tessuti riciclati al 99% dagli scarti di fabbrica, garantendone la virtù utilizzando solo tessuti mono-materiale. Rifò inoltre offre la possibilità ai clienti coscienziosi, che vogliano allungare la vita dei propri abiti, di inviarli all’azienda per un refresh, una riparazione. Proprio la riparazione è uno dei settori più in crescita, almeno nelle attese degli investitori: l’app Sojo, che connette gli utenti con sarti locali, ha raccolto in aprile 2,4 milioni di dollari di fondi, mentre la startup The Restory (una piattaforma online in cui poter aggiustare vestiti, borse e scarpe di fascia alta) 5,1 milioni di dollari a settembre. (Ha collaborato Giusy de Ceglia)