Greenwashing nella moda: non fidarsi è meglio

L’Unione Europea scende in campo per contrastare il fenomeno del greenwashing, l’autopromozione delle aziende che si dichiarano sostenibili senza poterlo dimostrare. E che colpisce molte aziende della moda e della bellezza: i capi di abbigliamento e gli articoli per la cura della persona e della casa si piazzano in cima alla lista delle condotte meno virtuose

di Gabriele Rosana, Foto di Hugh Kretschmer