Torna Naomi Wolf e per le donne nulla è cambiato

Si crede ancora che la ricerca della bellezza sia connaturata all’identità femminile, eppure sappiamo da decenni che si tratta in gran parte di un condizionamento sociale. Lo abbiamo imparato grazie a un libro, Il mito della bellezza (Tlon), che nel 1991 ha scosso il mondo occidentale parlando di una vera e propria prigione in cui le donne sono state chiuse e che spinge al raggiungimento ossessivo di un unico modello di bellezza.

L’autrice, Naomi Wolf, sosteneva che questa pressione fosse causata dalla diffusione di fotografie, riviste, pubblicità e prodotti di grande distribuzione e che rappresentasse uno strumento di controllo dei corpi e delle scelte femminili. La bellezza, dunque, non come ricerca naturale ma come dovere, distrazione dai propri reali desideri e dispendio di denaro, tempo, energie, pensieri. A trent’anni di distanza, un interessante filone di ricerca basato sulla teoria dell’oggettivazione conferma questa tesi: se la società ti spinge a vederti come un oggetto, tu imparerai a fare lo stesso e questo condizionerà il modo in cui ti guarderai allo specchio e ogni tua esperienza personale e professionale. Il tuo aspetto sarà un pensiero sempre presente, che interferirà in ogni cosa che farai. E se non sarà aderente allo standard rappresenterà una colpa, un peccato da cui redimerti nella speranza della salvezza.

Sopra e in apertura, due opere dell’artista americana femminista Barbara Kruger.

A influenzarci durante la giornata sono immagini veicolate in ogni modo (riviste, televisione, cartelloni pubblicitari, film e serie tv, social network), oltre che discorsi e idee, e le conseguenze possono essere diverse: sindrome dell’impostore, senso di inadeguatezza, bisogno di approvazione ma anche disturbi alimentari ed effetti psicologici gravi. La prigione della bellezza spinge a guardarsi sempre dall’esterno, giudicandosi e rendendo difficile concentrarsi su ciò che si sta facendo.

Da qui è nata l’idea di pubblicare in Italia una nuova edizione di Il mito della bellezza, perché ha aperto uno squarcio nell’idea tradizionale della bellezza e ha favorito la nascita di studi, ricerche, raccolte di dati sull’effetto che i modelli hanno su di noi e, più in generale, ha permesso a milioni di persone di riconoscere quanto fosse forte il senso del dovere rispetto al proprio aspetto.

Decidere di far tornare disponibile un libro dopo molti anni, però, è sempre un rischio, perché un volume che parla di dinamiche sociali rischia di invecchiare presto e non riuscire più a descrivere la realtà. Non è il caso di questo testo, purtroppo. Sarebbe bello rileggerlo sorridendo al pensiero di un momento della storia in cui le donne venivano spinte a sentirsi costantemente inadeguate, e invece oggi è illuminante esattamente come allora.

Se è vero, infatti, che molte questioni sono diventate più complesse, soprattutto a causa dei social network, e se è vero che oggi abbiamo nuovi dati e la pressione non vale più solo per le donne, ma un po’ per tutte le persone, è chiaro che le dinamiche di base sono rimaste le stesse. Proprio per questo Il mito della bellezza è un libro importante: è ancora attuale e allo stesso tempo quello che in questo libro non c’è – un’analisi delle dinamiche dei social network e dati aggiornati – è stato scoperto anche grazie al libro stesso, a quello che ha suscitato contemporaneamente nella società civile e nel mondo accademico.

Ho curato questa nuova edizione con Jennifer Guerra, studiosa raffinata e competente, capace di analizzare con sobrietà ed efficacia il lascito delle ondate femministe che ci hanno preceduto, riconoscendone l’eredità e i limiti. Secondo lei, oggi il problema del posto delle donne nei luoghi di potere si è fatto ancora più complesso di quanto potesse immaginare Wolf, che ha stabilito un collegamento mai indagato prima tra percezione corporea e partecipazione sociale. Il mito della bellezza non riguarda soltanto gli effetti psicologici del continuo autovalutarsi o conformarsi a un modello, ma più in profondità quanto queste azioni sottraggono alle donne le energie dell’abitare lo spazio pubblico. In effetti, è come vivere con un’interferenza costante che ti dice che – nonostante tutti i tuoi sforzi – quello che sei non è mai abbastanza.

Oggi, dunque, la situazione non è migliorata, anzi è diventata ancora più diffusa, non coinvolge solo le donne. Ecco perché la soluzione va elaborata in senso collettivo, mettendo al centro il rapporto complesso tra benessere e senso di colpa, desiderio e senso del dovere. Parlare della prigione della bellezza, infatti, non significa condannare l’uso dei rituali e degli strumenti estetici, al contrario, significa imparare a distinguere ciò che può aiutarci a fiorire da ciò che invece facciamo solo per dovere. Un percorso di consapevolezza che ogni persona compie da sola, ma che ha un bisogno essenziale di condivisione collettiva, di dialogo e di comprensione.