Il successo della Instapoetry raccontato da Yrsa Daley-Ward

Yrsa Daley-Ward muove le mani nello spazio con le braccia lunghe che sfiorano le treccine e pare che voglia scrivere quello che dice sulla parete invisibile che ci avvicina e separa via Zoom. Magari in versi. Uno è scritto piccolissimo sulla sua felpa: “Se devi piegarti per entrarci dentro, non va bene” (mai adattarsi ai canoni).

Quelli che posta su Instagram ne hanno fatto una star della Nuova poesia social, la chiacchieratissima Instapoetry, variegato gruppo dove lei, ha autorevolmente avvertito il New Yorker, sta una spanna sopra a tutti, per i suoi versi – abbracci e pugni nello stomaco rispetto alle carezzine pop di tanti colleghi pur celebri.