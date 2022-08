Storie Federica Pellegrini si racconta alla vigilia del matrimonio: «Adesso inizia il bello»

È la prima estate di libertà assoluta per la donna più importante dello sport italiano, che proprio ieri ha compiuto 34 anni: " Vorrei qualche mese per fare tutta la baldoria che non ho mai potuto concedermi"

di Giovanni Audiffredi , Artwork per d di Paolo Ventura