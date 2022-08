Linda Bortoletto: dopo lo stupro la rinascita camminando sola in Patagonia

Ho sempre voluto essere un’avventuriera stile Indiana Jones». Linda Bortoletto ci parla da Bali e la sua voce si fonde al canto dei grilli e degli uccelli tropicali. È un’entusiasta e quando ride, cosa che fa spesso, la sua risata riempie lo schermo. In Indonesia rimarrà per sei mesi per scrivere un libro sulla madre Vivi. «Non conosco bene questa terra. I miei divorziarono quando ero piccola. Mia madre, indonesiana, tornò a Giava. Io rimasi con mio padre italiano in Francia. Questa è l’occasione per riconnettermi alle radici materne e alla mia parte femminile». Non sono parole a caso. Prima di inventarsi esploratrice Linda Bortoletto era sposata e perseguiva una carriera militare, «scelta perché appunto nella vita non c’è quella da Indiana Jones. E allora volevo essere Tom Cruise perché impazzivo per Top Gun e Demi Moore in Soldato Jane».

A 23 anni diventa prima donna luogotenente di Roubaix, sotto di lei 150 soldati, a 27 promossa Capitana a Bercy. Poi a 30, undici anni fa, muore il padre. Il trauma fa emergere il suo desiderio più profondo. «All’improvviso ho aperto gli occhi e mi sono accorta che non ero nel posto giusto. Ho sentito una specie di chiamata». Il soldato Linda parte da sola, zaino da 15 chili in spalla, per viaggi impervi, in bici tra i nomadi della Kamchatka, tra i parchi naturali dell’Alaska, a piedi nel deserto del Negev in Israele, sulle montagne sacre del Tibet orientale e sul Greater Patagonian Trail in Cile. Il training militare è dalla sua parte: è una maratoneta, sa come montare una tenda in pochi minuti, scalare le montagne, accendere un fuoco, orientarsi con una bussola, attraversare un guado, difendersi dalle aggressioni. Tornata a casa scrive: Le Chemin des anges. Ma traversée d’Israël à pied, Là où je continuerai d’ être. L’appel des terres sauvages e l’ultimo, Il respiro delle Ande (Solferino).

In questo servizio, Linda Bortoletto durante tre suoi viaggi, Nella foto l'esploratrice è davanti al Monastero Mar Saba vicino a Betlemme, in Palestina.

Secondo Lucie Azema, che ha scritto Donne in viaggio (Tlon), l’esplorazione, di dominio maschile, era una prova di virilità. Per le donne invece è percorso di libertà ed emancipazione. Cambiando il suo destino lei ha fatto un salto nel vuoto.

«Volevo l’avventura e non potevo aspettare che qualcuno me la servisse su un piatto. Dovevo realizzare il mio sogno. Mi hanno influenzato viaggiatrici del passato come Ella Maillart e soprattutto Alexandra David-Néel perché all’inizio del 900 ha esplorato l’Himalaya da sola ed è riuscita poi a entrare in Tibet illegalmente travestita da monaco e mendicante. Anche il suo buddhismo è stato importante per me. Il mio messaggio alle donne è “osate”!».

In Turchia però ha avuto un’esperienza terribile, che temono tutte le donne. È stata violentata. Ma non ha rinunciato a viaggiare da sola.

«È stato durissimo. Ho sofferto di Ptsd, lo stress post-traumatico, e la mia mente ha attraversato un tunnel molto oscuro. Provavo rabbia e senso di colpa. L’uomo che mi ha aggredito ha rubato tanto dalla mia vita. Ma se avessi rinunciato a viaggiare avrebbe vinto lui».



E così ha scelto il Cile, un Paese non sicurissimo per le donne.

«Il primo uomo che ho incrociato lungo il cammino mi ha fatto paura perché avevo perso completamente fiducia. Questo mi capita anche ora ma nella realtà i pochi uomini che ho incontrato sono stati meravigliosi. Arrivavo nei villaggi dopo giorni di marcia, sporca con lo zaino sulle spalle e mi guardavano con gli occhi spalancati, strabiliati dal fatto che stessi facendo quel cammino tutto da sola».



Il Greater Patagonian Trail è stato un percorso di resilienza e purificazione.

«È stato l’istinto a portarmi in Cile. Un viaggio estenuante, il più difficile psicologicamente e fisicamente, dove non ho incontrato anima viva anche per dieci giorni consecutivi. Ma è stato proprio il contatto con questa natura estrema, i vulcani, le montagne, i laghi, le foreste a curarmi il corpo, il cuore, la mente. Ho usato tutta la mia rabbia e il mio odio come un motore, per andare avanti passo dopo passo. Alla fine questa energia negativa si è trasformata, mi sono dimenticata di me stessa, arresa. E sono guarita».



In una scena memorabile lei urla in modo smisurato.

«Dovevo rilasciare quell’energia per tornare a essere libera. Per non essere controllata dalle paure, che è la cosa che accade nella maggior parte delle violenze. Se le donne non entrano negli spazi maschili, quegli spazi rimangono maschili, dominati da una mentalità maschile. Le vittime delle aggressioni sono chiamate sopravvissute, non voglio essere una sopravvissuta, voglio essere viva».

Linda Bortoletto in Kamchatka.

La solitudine non le fa paura. La mia impressione è che le piaccia molto.

«Ho una famiglia, degli amici, vivo con il mio partner, ho una vita sociale. Ma amo anche stare da sola e in mezzo alla natura non mi sento mai sola. Sento una connessione alla sua bellezza che è anche connessione con il divino. La natura è vita e io mi sento parte del tutto. Solo da sola posso provare questo sentimento potente di osmosi che è molto simile alla meditazione».



Non le capita di perdersi?

«Oh sì. A volte sono persa nei miei pensieri e devo tornare indietro. In Cile mi è capitato nella foresta di bambù dove il Gps era impazzito. Mi sono fatta prendere dal panico perché non avevo più acqua e tra le canne mi mancava il respiro. Ma per fortuna so usare la bussola».



Gli svantaggi di una donna sola li conosciamo. I vantaggi?

«Il 99% delle persone è curiosa e vuole aiutare. Chiede se hai bisogno di acqua, cibo, se sai dove dormire. Le porte si aprono facilmente. Vieni trattata da figlia, sorella e scopri una cultura molto più in profondità. Le donne hanno molto in comune ovunque nel mondo. Per gli uomini è diverso. La gente è meno sorpresa ma è anche più diffidente».



Da Top Gun all’incontro con il Buddhismo. Un bel salto.

«Nove anni fa ho fatto un sogno affollato di simboli buddhisti come il fiore di loto. E siccome mi fido delle mie intuizioni ho deciso di andare sull’Himalaya dove ho vissuto in un monastero di suore. È stato lì che ho scoperto questa filosofia e la meditazione e me ne sono innamorata tanto da insegnarla. Mi aiuta a rimanere ancorata alla terra e a non reagire perché di carattere sono molto impulsiva. È una parte importante della mia vita».