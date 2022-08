Foto di Claudio Iannone Il senso di Elio Germano per la giustizia di Antonella Matranga

L'attore è in concorso a Venezia con il film di Gianni Amelio Il signore delle formiche, su un processo (vero) per plagio al poeta Aldo Braibanti, che nascondeva l’accusa di omosessualità. "Quella parola, omosessualità, non verrà mai usata nel processo" spiega Germano, che interpreta un giornalista de l'Unità, "divenne un processo contro il sentimento dell’amore in generale"