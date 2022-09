Storia di Nightbirde, morta troppo presto, che ha conquistato il mondo con una canzone e il suo coraggio

Non puoi aspettare fino a che la vita non sia più difficile, prima di decidere di essere felice». Jane Marczewski pronunciò queste parole una sera di aprile dell’anno scorso, poco prima di cantare la sua canzone It’s Ok, con la quale è entrata nel cuore dei giudici di America’s Got Talent, dell’intera platea del programma e delle milioni di persone che l’hanno vista e rivista su YouTube. Jane, conosciuta come Nightbirde, stava combattendo già da anni contro il cancro al seno ed era molto malata, ma in quei pochi minuti ha cantato come un angelo, colpito il mondo intero con il suo splendido sorriso e dato coraggio a milioni di donne che vivevano il suo stesso dramma. Con le lacrime agli occhi, Simon Cowell le diede il Golden Buzzer, ovvero il campanello d’oro che le avrebbe permesso di accedere direttamente alla finale a cui Jane purtroppo non è mai arrivata, perché due mesi dopo era troppo malata per partecipare. Il 19 febbraio di quest’anno Jane ci ha lasciati, a soli trentun anni. Katelyn e Mitch Marczewski, sua sorella minore e fratello maggiore, vivono ancora nella loro città natale, Zanesville in Ohio. Hanno voluto ricordarla in questa intervista.

Nelle foto, Jane “Nightbirde” Marczewski, scomparsa a 32 anni lo scorso 19 febbraio. La sua famiglia promuove una raccolta fondi per le donne che, colpite dal tumore al seno, vogliono accedere alle cure alternative non rimborsate dalle assicurazioni. Foto courtesy @_nightbirde, la pagina Instagram di Jane, ora gestita dalla famiglia

Sono passati quasi sette mesi dalla morte di Jane. Come sta la vostra famiglia?

Katelyn: «Perdere una sorella o una figlia non è facile, è un viaggio in cui impari cosa fare giorno per giorno. Dicono che il dolore sia una fase in continua evoluzione e posso confermarlo, ma siamo certi che ci sia una ragione per tutto. Abbiamo tanta pace nel cuore perché confidiamo in Dio e nei suoi piani».

Mitch: «Mi manca moltissimo. Io e Jane siamo nati a venti mesi di distanza e cresciuti insieme, mi sembra che una parte di me sia morta con lei. Abbiamo istituito la Nightbirde Foundation per aiutare altre donne a guarire. Jane ha potuto vivere così a lungo grazie alla generosità di migliaia di persone che hanno donato tramite il suo GoFundMe per farle ricevere le cure di cui aveva bisogno, e ora noi vogliamo fare lo stesso. Ho tre bambini piccoli e mi rattrista molto sapere che non potranno crescere con la sua saggezza e la sua musica. Mia figlia mi chiede spesso di accendere il cellulare e dice “Voglio sentire Jane cantare”».



Raccontateci gli inizi. Quando ha cominciato a cantare e cosa l’ha portata a scegliere di farlo professionalmente?

Mitch: «Jane aveva un dono speciale nel conciliare parole e melodie. Abbiamo suonato e cantato insieme per molti anni in chiesa, poi lei si è iscritta alla Liberty University in Virginia e cercato di unirsi al coro della chiesa locale, ma le hanno detto di no. È stato devastante, ma sono certo che non saremmo qui oggi a parlare di lei se fosse stata accettata. Se le dicevi che non poteva fare qualcosa, era sicuro che l’avrebbe fatto. Così è cominciata la sua carriera di cantautrice. Ha fondato una band, pubblicato un album e iniziato a fare concerti».



Nel 2017 le fu diagnosticato un cancro al seno da cui sembrò essere guarita nel 2018, per poi ammalarsi nuovamente nel 2019 ed essere dichiarata guarita per breve tempo nel 2020. Come ha affrontato Jane queste montagne russe continue?

Mitch: «Durante la prima fase ha subito una mastectomia e le sono stati rimossi dei linfonodi. Poi ha fatto chemioterapia per tutto il 2018 e alla vigilia di Capodanno del 2019 l’hanno chiamata dall’ospedale per dirle che aveva da tre a sei mesi al massimo di vita. Le hanno detto che poteva fare di nuovo la chemio, ma probabilmente l’avrebbe uccisa prima del cancro. Jane viveva a Nashville, l’abbiamo portata in California e trovato una clinica specializzata in terapie innovative che le hanno salvato la vita. Ne ha passate tante nel 2021 e ha reagito bene alle terapie, ma di fronte al cancro al seno metastatico le possibilità di sopravvivenza sono molto basse e quando ha cominciato la seconda fase sapevamo che sarebbe stata dura».

Jane ha partecipato ad America’s Got Talent nell’aprile 2021, dopo aver appreso da poco che il cancro era andato in metastasi nei polmoni, nella colonna vertebrale e nel fegato, e aveva solo il due per cento di possibilità di sopravvivenza. Cosa l’ha convinta a fare l’audizione?

Katelyn: «Un talent scout del programma ha scoperto Jane sui social e le ha proposto di partecipare. Stava combattendo contro il cancro ai polmoni e non era in grado di cantare, ma ha detto di sì credendo fermamente che Dio l’avrebbe aiutata. È andata esattamente così. È tornata a casa in Ohio il giorno dopo e noi non sapevamo niente, ce l’ha raccontato durante la colazione ed è stato molto emozionante».



Dove pensate sarebbe arrivata se avesse avuto più tempo?

Mitch: «Avrebbe pubblicato un album e sarebbe andata in tournée. Abbiamo parlato tanto di cosa avremmo fatto con tutti i soldi che le erano stati donati e deciso di fondare una onlus per aiutare altre donne con le donazioni di cui Jane non aveva fatto uso. Diceva sempre che la gente le aveva donato quei soldi senza che lei avesse nessun merito in particolare. Jane voleva ispirare il mondo e promuovere un cambiamento nel cuore e nella mente di milioni di persone. Se fosse viva continuerebbe a fare lo stesso».



Vi ha lasciato dei messaggi che non è riuscita a condividere in tempo con chi la seguiva?

Katelyn: «Penso che abbia detto tutto. Ha pubblicato un video di cinque minuti sul suo profilo Instagram qualche settimana prima di morire e parlato del dolore come del modo in cui l’anima ci fa capire quanto qualcosa sia stato importante. È la frase che è mi è rimasta più impressa, forse per via del dolore che ho provato nel perderla, ma quel messaggio era per tutti. Il dolore ci consente di conoscerci meglio, non bisogna averne paura».

: «Jane ci ha lasciato tante canzoni e poesie inedite. Siamo in trattativa con la casa editrice Harper Collins per un libro per bambini, uno di poesie e una biografia. Vorremmo pubblicare anche altri pezzi inediti, come abbiamo fatto di recente con Fly e Brave, che stanno scalando le classifiche internazionali. Jane aveva pubblicato Fly su Soundcloud cinque anni fa, ma ora è disponibile anche su Spotify e Apple Music. Sul sito www.nightbirde.store è possibile acquistare magliette, felpe e oggetti con immagini o frasi di Jane, i cui introiti vengono devoluti alla fondazione. Stiamo anche parlando con dei produttori per un film sulla sua vita».: «Aiutare donne giovani colpite dal cancro al seno che desiderano poter accedere allo stesso tipo di cure che hanno tenuto in vita Jane. Le terapie alternative non vengono rimborsate dall’assicurazione medica negli Stati Uniti, ma le hanno permesso di vivere un altro anno e mezzo. Queste terapie funzionano, guardate cosa è riuscita a fare Jane in due anni e quante vite ha trasformato. Ci sono tante altre Jane di cui non siamo ancora a conoscenza e lei è stata aiutata enormemente dalla generosità di tante persone in tutto il mondo, quindi ora spetta a noi fare lo stesso. Abbiamo già aiutato una musicista, Elaine Faye, che Jane ha incontrato in clinica poche settimane prima di morire. I medici le avevano detto che non c’erano più speranze e lei non voleva arrendersi, ma all’inizio di quest’anno non aveva più soldi per continuare le cure. Jane l’ha vista piangere e le ha donato subito 20 mila dollari. Al momento stiamo sostenendo casi che ci vengono raccomandati da cliniche che offrono terapie alternative contro il cancro, secondo dei criteri che abbiamo stabilito. Vorremmo poter raccogliere un milione di dollari all’anno e cambiare la vita di migliaia di donne in tutto il mondo. Qualsiasi importo è ben accetto e aiuta a salvare vite. Il sito della Fondazione è».: «Fare la differenza con la sua musica. Scriveva canzoni per ispirare gli altri e cambiare vite. Grazie alla fede è riuscita a combattere e a vivere il tempo necessario per scrivere una canzone che ora sta cambiando il mondo. Ce l’ha fatta, ha realizzato il suo sogno».