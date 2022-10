Storie Matilda De Angelis: l'ansia, l'acne, "Il corpo manda segnali e ho dovuto ascoltarmi. Sennò impazzisci"

Dopo sei mesi trascorsi a fare i conti con l’ansia, l’attrice racconta il dolore «che mi sono fatta fare», gli «scusa che ho dovuto dire». E come, quando «ero convinta che non sarebbe passato mai», tutto è cambiato. «Ho sofferto di people-pleasing, la voglia esasperata di compiacere gli altri. Sono stata ossessionata da un ideale di perfezione e dall’impossibilità di deludere» racconta in questa intervista a cuore aperto. E poi i distubi fisici, i furti, l'amore difficile e oggi quello finalmente felice con un collega speciale

di Raffaele Panizza, Foto di Brigitte Niedermair, Servizio di Rachele Bagnato