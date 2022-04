il podcast Dizionario della moda: ascolta il podcast. Oggi "la gonna", di Maria Grazia Calandrone

Come eravamo. Come vestivamo. Il valore che davamo ai nostri indumenti preferiti e il dolore che sentivamo nel vederli scomparire dalle nostre vite. Il racconto inedito di Maria Grazia Calandrone segna la quinta puntata del nostro nuovo podcast "Dizionario letterario della moda", la serie che "dà voce al guardaroba" con testi inediti di scrittori italiani e stranieri che abbiamo letto e interpretato per voi. Trenta appuntamenti con lo stile e la narrativa, anche sull'app One Podcast

di Maria Grazia Calandrone *