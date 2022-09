Quando il suo amato marito principe Alberto morì improvvisamente, nel 1861, la regina Vittoria abbandonò per sempre gli abiti colorati della sua vita matrimoniale e, dando ordine di fare altrettanto alla corte reale, adottò abiti neri come segno di dolore. E i suoi sudditi ne hanno debitamente seguito l'esempio, provocando una corsa ai tessuti da lutto in tutto il Paese. Il suo, fu certo un eccesso: vestire di nero ogni giorno per 40 anni, fino alla sua stessa morte. Ed è improbabile che la "nostra regina", Elisabetta II, nota per i suoi completi dalle mille sfumature di colore, possa seguire le orme dell'antenata, ma esiste un protocollo reale anche quando si tratta di moda a lutto. Primo: si porta sempre un abito nero in valigia, durante i viaggi, perché non accada come nel febbraio 1952, quando morì il re Giorgio VI e la principessa Elisabetta si ritrovò a dover tornare dal Kenya di gran fretta, per poi attendere dentro il jet reale che qualcuno le portasse un abito nero, prima di potersi mostrare in pubblico. Altra consuetudine è stata fissata ai tempi della morte del re Giorgio VI: al suo funerale, la figlia Elisabetta, sua moglie la regina vedova Elisabetta, la regina Mary e la principessa Margaret vestirono tutte lunghi veli neri eterei, tradizione che è stata a lungo osservata ai funerali di un sovrano. Non a quello di re Edoardo VIII, però, perché aveva abdicato; in quell'occasione fu solo la sua vedova, Wallis Simpson, a indossarne uno, mentre la regina Elisabetta II optò per un moderno turbante nero.

Di regola, per un funerale i reali d'Inghilterra prevedono per le donne abiti da giorno neri al ginocchio e cappelli formali mentre per gli uomini uniforme oppure cappotti neri con medaglie, come nel caso del funerale di Filippo. Fu lady Diana, in passato a innovare la tradizione, indossando un cappellino informale, di paglia, nero, in abbinamento al suo vestito longuette con scollo a forma di cuore.