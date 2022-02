Giubileo di Platino: Elisabetta II, diventata regina troppo presto (e con l'abito sbagliato)

Si era alzata in punta i piedi, quel mattino, dopo una notte felicemente insonne trascorsa a sbirciare continuamente dal terrazzo del lodge sospeso tra gli alberi del Treetops Hotel di Nyeri che aveva ospitato lei e Filippo nella sesta notte del loro soggiorno in Kenya; la principessa era "troppo eccitata per dormire” dopo una giornata trascorsa a filmare e fotografare gli elefanti e altri bestioni della savana, e nelle ore scure della notte “aveva continuato a lasciare il letto per andare a guardare i visitatori notturni alternasi all'abbeveratoio” posto proprio sotto la loro casa sull’albero.