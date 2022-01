Kate Middleton e le altre: reali che "osano" con la stampa leopardo

Mentre leggete questo articolo, l'abito stampa maculata di Derek Lam 10 Crosby con cui la duchessa di Cambridge si è presentata in visita al centro Shout a Londra sta andando esaurito su tutte le piattaforme di shopping online, da The Outnet a Net-a-porter. È l'Effetto Kate, tornato a destare dal torpore le fan della moglie del principe William, 40 anni, che in questo inizio 2022 l'hanno vista sfoggiare solo capi "riciclati", già visti.