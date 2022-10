100% Made in Tuscany: le borse dal design responsabile

Il mondo sta cambiando. A puntare a un futuro più sostenibile sono tanto i consumatori, sempre più consapevoli, quanto le aziende che, sull’onda del crescente interesse verso la salvaguardia del Pianeta, hanno deciso di adottare un approccio responsabile e migliorare le performance ambientali, sociali ed economiche al fine di limitare l’impatto derivante dalle proprie attività. Il tutto senza però snaturarsi ovvero senza perdere di vista la propria identità e, soprattutto, il proprio passato.

A coniugare tradizione e innovazione strizzando l’occhio alla sostenibilità è Il Bisonte, storico marchio fiorentino di borse e pelletteria fondato nel 1970 da Wanny di Filippo che, da più di 50 anni, rappresenta un’eccellenza del made in Italy per quel che concerne la lavorazione del pellame. A seguito dell’acquisto - avvenuto nel 2019 - da parte di Look Holdings Inc e della nomina di Luigi Ceccon in qualità di Amministratore Delegato, l’azienda ha puntato all’internazionalizzazione (il brand viene distribuito in oltre 30 Paesi) mantenendo però ben saldi i legami con la terra di origine in cui si svolge l’attività produttiva seguendo i criteri dell’economia circolare basata su una filiera corta. Tutto infatti si concentra all’interno di un raggio d’azione di 30 chilometri dallo stabilimento di Pontassieve, in prossimità di Firenze, dove dall’esperienza di abili maestri artigiani italiani, nel rispetto di valori di sostenibilità ambientale e sociale, prendono forma borse e accessori ottenuti in maniera responsabile avvalendosi di materie prime di qualità provenienti dai migliori distretti manifatturieri della Toscana. Tra i pellami ad esempio spicca l’iconica vacchetta - recuperata dagli scarti dell’industria alimentare - conciata al vegetale (impiegando la polvere di tannino estratta dalla corteccia del castagno, della mimosa e del quebracho) o a bio-concia. Tra i tessuti, invece, trovano impiego il cotone, il lino, la rafia e i filati di nylon.

L’amore e il rispetto per l’ambiente nonché il forte legame con il territorio hanno ispirato la collezione Autunno-Inverno 2022/2023 che, come si evince dai nomi evocativi scelti per le differenti linee, richiama alla mente le più belle ville medicee. “Rendiamo omaggio alla terra in cui siamo nati e cresciuti perché rappresenta come nessun’altra la fusione armonica di paesaggio e architettura, di naturale e ben fatto. Le linee essenziali e il design quasi geometrico delle nuove borse citano esplicitamente la purezza e l’eleganza delle architetture toscane e la sorprendente armonia con cui si fondono con il paesaggio”, ha dichiarato Luigi Ceccon.

Lo dimostra la Linea Belcanto, vero e proprio bestseller, con le sue borse dall’eleganza non convenzionale come la hobo, caratterizzata da una tracolla a spalla regolabile con fibbia laterale; si cambia registro con i bauletti della linea Ferdinanda, diversi per forme e dimensioni che, contraddistinti da dettagli in rilievo con cuciture frontali, hanno un animo più sportivo. Fascino retrò, invece, quello delle crossbody della Linea Mezzomonte che, arricchite dagli iconici dettagli doppiati in pelle, reinterpretano con spirito contemporaneo un modello ripescato dall’heritage del brand. C’è aria di novità invece nella Linea Piccarda che si arricchisce di una nuova accattivante creazione impreziosita da raffinati ricami. Essenziali ma al tempo stesso ricche: che si tratti di borse a spalla, a mano o a tracolla, nulla è lasciato al caso. A impreziosire ogni modello ci pensano accessori metallici gold selezionati con cura, interni foderati in tela 100% cotone e sotto-patta in suede, dettagli in grado di completare e impreziosire ogni look.

Design originale ma anche tanto colore: la palette cromatica infatti rallegra il guardaroba rendendo protagoniste tonalità accese quali il blu denim, lo smeraldo, il cioccolato, il miele, il castagno rosa, il limone e ancora il bianco latte. Le borse firmate Il Bisonte sono fatte per essere indossate a lungo e, in caso di danni o segni di usura, per preservarne il fascino e l’unicità è possibile concedere loro una seconda chance avvalendosi del servizio di manutenzione e riparazione disponibile all’interno di alcuni negozi selezionati. Riparare e non rimpiazzare: questo è il segreto per limitare gli sprechi e prolungare l’utilizzo degli oggetti del cuore che, soprattutto quando invecchiano, sono ancora più belli. Sono degli evergreen che, a prescindere da mode e stagionalità, rimangono sempre attuali.