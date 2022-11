Sartorial Street: quando lo streetwear incontra l’eleganza sartoriale

Le contaminazioni sono di moda. Niente più confini netti: il gentleman dei tempi moderni predilige un look sofisticato ma informale fatto di capi trasversali che permettono di vivere la quotidianità all’insegna del comfort, dello stile e soprattutto della libertà. La stagione Autunno/Inverno 2022-2023 sarà dunque all’insegna del Sartorial Steet: a farsi promotore di questo rinnovato modo di vestire è Manuel Ritz, brand del gruppo marchigiano Manifattura Paoloni che, con la sua nuova collezione, giocando con volumi, stampe, tessuti e colori, conferisce un nuovo appeal al tailoring. Casual ma anche chic: la giacca, sia monopetto che doppiopetto, con la sua silhouette rivisitata in chiave over e revers importanti, veste di un’eleganza rilassata tanto al lavoro quanto nel tempo libero. Un altro capo su cui il brand scommette è la overshirt, un ibrido tra una giacca e una camicia, proposta in una molteplicità di tessuti e stampe che vanno dal classico check al velluto fino al neoprene accoppiato al jersey trapuntato e in liner con trapunta a cipolla. Trae ispirazione dallo streetwear la giacca-cappuccio con pettorina in felpa o nylon dai colori vivi a contrasto quali giallo, arancio, azzurro spezzati dal classico blu. Lungo è bello: anche il cappotto presenta un’attitude più moderna. A caratterizzarlo è una silhouette morbida e avvolgente con maniche a raglan, cintura e tessuto patchwork, disponibile sia nei toni classici (grigio e cammello) che in versione multicolor. Nuove volumetrie e sapienti giochi di colore ricoprono un ruolo chiave in tutta la collezione: alle tipiche tonalità di tendenza della fredda stagione, tra cui il cammello, il bianco panna, il blu, il testa di moro e il grigio, sono infatti affiancati dettagli dai colori vibranti come l’arancio, il giallo e il celeste. Al di là dei capispalla, che spaziano dalle stampe check e overcheck alla tinta unita, anche i pantaloni - sempre più baggy - aggiungono un twist contemporaneo al guardaroba, così come gli abiti proposti in versione bicolor (check, gessato o a tinta unita) dal nuovo team creativo. Non è solo la strada a fare da musa: anche i college americani, o meglio le loro divise, sono fonte di ispirazione. Lo dimostrano la mitica varsity jacket e i piumini realizzati in panno e nylon, o ancora i soffici sherpa in ecofur con inserti in nylon nonché i capi di maglieria vivacizzati da righe e patch decorativi con la lettera M. Sportivo ma classico, elegante ma casual: l’uomo di Manuel Ritz, grazie a un guardaroba multitasking, è in grado di affrontare con disinvoltura ogni sfida quotidiana.