Shopping e tradizioni di montagna per i weekend dell’Avvento

L’approssimarsi del Natale risveglia in ognuno di noi una serie di stimoli. Voglia di immergersi nelle magiche atmosfere dello shopping della tradizione, assaggio degli sport di stagione con l’apertura al mondo della montagna o remise en forme per qualche coccola prefestiva avvolgendosi tra le essenze del wellness alpino. La varietà dell’Europa è la nostra fortuna, dai colori del Mediterraneo fino ai toni candidi e ovattati della neve che ci portano subito a vivere quella fiaba che solo l’Avvento riesce a raccontare.

In questo ambito, l’offerta dei mercatini di Natale è varia e, nel ventaglio delle proposte, si passa da quelli delle città, agli chalet nei villaggi fino alle bancarelle nelle località di alta montagna.

Innsbruck, la capitale delle Alpi appena oltre il passo del Brennero, è facilissima da raggiungere per noi italiani e propone una travel experience fatta di shopping originale e montagna ammantata di neve.

Sette mercatini

Con l’offerta di ben sette mercatini diversi tra loro, il paesaggio varia dal contesto urbano storico a quello del Karwendel, il parco naturale più grande dell’Austria. Un’autentica passione per la tradizione del Natale permette di affermare che non si è davvero vissuta l’atmosfera dell’Avvento tra le Alpi se non si è stati a Innsbruck tra la fine di novembre e la vigilia di Natale.

A questi elementi si aggiungono il fascino dei luoghi e la cucina genuina dove bio e chilometro zero sono garantiti da chef sempre attenti a combinare tradizione e contemporaneità. Gli alberghi propongono agli ospiti aree wellness con trattamenti alle essenze alpine e vasche panoramiche, ma provare la Jacuzzi sul tetto del Grauer Bär, nel cuore di Innsbruck, è una delle esperienze da provare almeno una volta nella vita.

Così come i sette mercatini. I profumi delle spezie nel vin brulè, le fluide cascate di cioccolata calda, l’indorarsi delle frittelle tradizionali - i kiachl - con la cornice soffice e un sottile nido centrale per accogliere le farciture dolci o salate. La luce della festa rende sfavillanti le piazze, le strade e i giardini della città trasformandoli in un sogno capace di far brillare tutte le sfaccettature del momento più gioioso dell’anno.

Per incantare la vista sono due le esperienze immancabili. Nel giardino dell’Hofgarten, l’oasi verde che vide passeggiare la principessa Sissi, le luci di Lumagica prendono le forme delle creature del bosco per accompagnare i visitatori in un viaggio dei cinque sensi intorno al mondo. Il percorso tra gli alberi si completa con l’installazione che trasforma la facciata della residenza imperiale in una colossale videowall animata dalla storia di una simpatica marmotta che, partendo dal Tirolo, intraprende un viaggio intorno al globo.

È solo una delle esperienze che richiama in questa parte dell’Austria visitatori da tutto il mondo. Basta varcare i cancelli dell’Hofgarten per immergersi nelle usanze tradizionali che rivivono nelle piazze e nelle vie delle città. È una vera shopping experience, che affonda in un lontano passato. I mercatini di Natale di Innsbruck, infatti, nascono dall’antica tradizione del commercio che, durante tutto l’anno, vedeva convergere nelle piazze della città gli artigiani e i commercianti dai paesi e dalle valli. Solo in dicembre, a questi si aggiungevano boscaioli e contadini che vendevano gli abeti per addobbare le case e i giardini.

Il mercatino di Natale più grande della città è quello sulla piazza del mercato, inconfondibile non solo per il numero delle bancarelle ma anche per la presenza dell’albero natalizio più grande del mondo rivestito in cristalli Swarovski.

Di fronte al tettuccio d’oro, un secondo mercatino dell’Avvento distende file di bancarelle a ridosso delle case medievali proponendo una miniera inesauribile di addobbi per l'albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo. Dalla piattaforma si gode una magnifica vista panoramica mentre l’ensemble dei "suonatori della torre" diffonde le note della colonna sonora natalizia tradizionale.

È da questa posizione sopraelevata che la Marktplatz assume l’aspetto di un paese nella città, con l’Inn a lambire silenzioso lo spazio e un variegato programma di animazioni per i più piccoli.

A Innsbruck, bisogna abituarsi a questa atmosfera, accentuata da un clima che pare essere parte di una fiaba che cerca in noi visitatori i suoi protagonisti, come accade nella vicina Kiebachgasse, stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. Qui le favole prendono davvero vita grazie ai personaggi della fantasia più famosi affacciati a balconi e a bovindi.

Il mercato di Maria-Theresien-Straße si distingue per la connotazione contemporanea, con illuminazione di design e i commercianti che propongono un ventaglio di prodotti a tema natalizio provenienti da tutto il mondo.

Chi preferisce l'atmosfera raccolta, punti ai piccoli mercati sulla Wiltener Platzl e a St. Nikolaus, con le bancarelle più tradizionali incastonate negli scorci più tranquilli della città.

Sempre nel centro storico, antico e moderno si fondono nella Kaufhaus: polo commerciale e paradiso dello shopping contemporaneo erede dell’esperienza di un grande magazzino degli inizi del Novecento.

Due mercatini si elevano dal fondovalle: sono quelli sul Bergisel e sul Hungerburg, entrambi con prospettive suggestive sulla città. Il primo si trova lungo quella che era la passeggiata preferita dall’imperatore sul Colle Bergisel. È un mercatino ricco di atmosfera, concentrato sull'autenticità degli articoli proposti con prodotti regionali e opere d'artigianato tirolese.

Il secondo mercatino è invece raggiungibile con la Nordkettenbahnen. Bastano otto minuti di funicolare per volare tra le aquile fino al parco naturale del Karwendel. All’apertura delle porte ci si scopre nel silenzio ovattato del regno delle nevi. Dal mercatino di Natale della Hungerburg la città è un lontano ricordo da cui la veduta delle luci del fondovalle invoglia a tornare qui anche con il sole, magari approfittando dei ristoranti panoramici per il pranzo nel cielo.

Sentieri nella neve e castelli

Se il tour dei mercatini è perfetto per l’impegno serale, le passeggiate sui sentieri invernali che circondano la città danno modo di scoprire la bellezza di una delle perle dell’arco alpino baciata dal sole nel cuore del Tirolo.

Una camminata sul Nordkette o sul Simmering tra le vette o sui percorsi pianeggianti di Mieming e di Igls sono spunti ossigenanti per immergersi nella natura. Da non perdere è la visita a Schloss Ambras, la sfarzosa residenza di Ferdinando II d’Asburgo, figlio dell’imperatore, e Philippine Welser, figlia di un ricco mercante di Augusta. Il Salone degli Spagnoli è uno spazio immenso decorato con le effigi dei principi del Tirolo, mentre una serie di gallerie ospita le Wunderkammer di arte e di curiosità che assecondavano la passione per le scienze del principe, cosciente di vivere in un ambiente ricchissimo per la sua biodiversità.

L’attenzione all’ambiente che respira da queste parti è la conferma che il Tirolo è una regione sostenibile per natura. L’aria tersa delle sue montagne e la luce magica del suo capoluogo aspettano di avvolgervi in un’oasi di serenità. Oggi si può raggiungere l’Austria limitando la nostra carbon footprint e scoprire il piacere di rinunciare all’auto grazie ai treni DB-ÖBB EuroCity.

Innsbruck è comodamente collegata all’Italia grazie a 5 coppie di convogli che quotidianamente fanno la spola con Bologna e Venezia passando per Verona. Dalle città del nord Italia in poco più di tre ore e mezzo senza cambi, i finestrini delle carrozze diventano quadri che incorniciano tutto il meglio che le Alpi natalizie sanno offrire.

I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria e viceversa a partire da 19,90 Euro*.

Informazioni e prenotazioni treni su www.megliointreno.it , tramite le biglietterie e agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia, il Call Center DB-ÖBB 02 6747 9578.

*offerte a posti limitati, a tratta, a persona