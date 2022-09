Chi è chi: i parenti della regina Elisabetta presenti al funerale

La famiglia reale si stringe attorno al feretro della regina in questo giorno solenne. Al funerale si riuniscono non solo i figli e i nipoti di Elisabetta II, ma anche i parenti più lontani. Alcuni noti al grande pubblico, altri meno. Ve li presentiamo uno a uno.

I FIGLI. Non ha bisogno di presentazioni il nuovo re, Carlo III (73) accompagnato dalla regina consorte Camilla (75), in testa al corteo che segue il feretro della regina.

La principessa reale Anna (72), è accompagnata dal secondo marito, l'ammiraglio Timothy Laurence; seguono il terzo e quarto figlio della regina, ovvero il principe Andrea di York (62) e il principe Edoardo (58), con la moglie contessa Sophie di Wessex (57), l''unica nuora davvero cara alla regina, che negli anni ha visto allontanarsi dalla famiglia sia la prima moglie di Carlo (lady Diana, che ha divorziato nel 1995 e poi è morta tragicamente nel 1997) sia quella di Andrea, Sarah Ferguson (62), rimasta tuttavia molto 'amica' della sovrana, e quindi presente alle esequie per renderle un ultimo omaggio.

17 settembre. Da sinistra: Zara Tindall, Lady Louise, la principessa Beatrice, il principe Harry, il principe William, la principessa Eugenie, il Visconte Severn e Peter Phillips (reuters)

I NIPOTI. Li abbiamo visti riuniti durante la veglia di sabato 17 settembre. In primis c'è il principe di Galles, William (40), accompagnato dalla principessa di Galles (40), ovvero sua moglie Kate Middleton, e da due dei tre figli, ovvero il principe George (9 anni) e la principessa Charlotte (7). Il piccolo Louis, 4 anni, è stato lasciato a casa perché troppo piccolo.

Dopo i principini - pronipoti della regina - arrivano gli altri nipoti: il principe Harry (38 anni appena compiuti) - al momento quinto in linea di successione al trono dopo il padre, Carlo III - con la moglie Meghan Markle (41); poi i figli della principessa Anna: Peter (44) e Zara (41) Phillips, quest'ultima con il marito Mike Tindall; le principesse Beatrice (34) ed Eugenia (32) di York (figlie del principe Andrea) coi rispettivi mariti: Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank. E infine i figli di Edoardo e Sophie di Wessex: Lady Louise Windsor (18) - che dal nonno Filippo ha ereditato la passione per la corsa in carrozza - e James, Visconte di Severn, che con i suoi 15 anni era il nipote più giovane della regina.

17 settembre. Da sinistra: Peter Phillips, il principe Harry, il principe Willia, Edoardo conte di Wessex, il conte di Snowdon, la duchessa di Sussex Meghan Markle, la principessa reale Anna, re Carlo III, il duca di York, la principessa del Galles Kate, la contessa di Wessex (reuters)



I CUGINI DELLA REGINA Il principe Michael di Kent, 80 anni, cugino di primo grado della regina Elisabetta II in quanto figlio di George, duca di Kent e di Marina di Grecia, è ancora attivamente coinvolto con oltre 140 diversi enti di beneficenza, organizzazioni e organismi professionali per conto della Famiglia Reale. Sua moglie duchessa di Kent invece si è ritirata dai doveri reali anni fa, per insegnare musica in una scuola elementare statale in totale anonimato. I figli della coppia sono Lady Helen Taylor, accompagnata da suo figlio Cassius Verner Taylor, 25 anni, uno dei giovanissimi e bellissimi rampolli reali della Gen Z, che si divide tra una carriera da dj e la cura della galleria d'arte di suo padre, il mercante Timothy Verner Taylor, assieme a suo fratello maggiore Columbus.

Il principe Edoardo, duca di Kent, 86 anni, ha il trattamento di Altezza reale ed è 40esimo in linea di successione al trono, presente assieme a sua moglie Katharine e al figlio George Windsor, conte di St Andrews, ex diplomatico, 59 anni, accompagnato dalla moglie Sylvana Tomaselli, accademica e storica canadese docente all'Università di Cambridge. I figli della coppia sono abbastanza noti al grande pubblico, soprattutto le ragazze, lady Marina (29 anni) e lady Amelia Windsor, 26 anni, giovani modelle e fashion influencer, cugine di terzo grado del principe Harry e del principe William. Meno noto il loro fratello, Edward Windsor, lord Downpatrick, 33 anni; detto "Eddy", lavora come stilista dopo aver abbandonato una precedente carriera nella City.



La principessa Alexandra, cugina di primo grado della regina Elisabetta, è figlia del principe George, duca di Kent, e della principessa Marina di Grecia e Danimarca. Ha 85 anni e lavora ancora attivamente per la royal family. Presente anche suo figlio primogenito James e i figli di quest'ultimo: Flora Alexandra Ogilvy, 27 anni, 56esima in linea di successione al trono che dopo gli studi di Storia dell'Arte ha aperto una piattaforma digitale, Arteviste, e ha sposato nel 2020 un ex giocatore di hockey su ghiaccio svedese, Timothy Vesterberg, a St James Palace. La seconda figlia della principessa Alexandra è invece Marina Ogilvy, 58 anni, vedova dal 2004, che partecipa alle esequie con la figlia maggiore Zenouska Mowatt.



Richard duca di Gloucester, 78 anni, nipote più giovane del re Giorgio V e della regina Mary e dunque cugino paterno della regina, è accompagnato dalla moglie Birgitte, duchessa di Gloucester. La famiglia allargata comprende anche Lady Davina, la figlia maggiore del duca e della duchessa di Gloucester, 34esima in linea di successione al trono britannico (che ha sposato un ex muratore neozelandese di etnia maori), sua sorella Lady Rose Gilman, 42 anni, con suo marito George, e il loro fratello Alexander Windsor, conte di Ulster, 47 anni, che ha partecipato al servizio funebre del principe Filippo nell'aprile 2022.





ALTRI PARENTI. Non potevano mancare i figli della principessa Margaret, sorella della regina scomparsa nel 2002: lord David Armstrong-Jones, noto come David Linley (60), cui è spettato il titolo di suo padre, conte di Snowdon (di mestiere designer d'interni), e lady Sarah Chatto (58 anni), quest'ultima molto cara alla regina, frequentava spesso le residenze reali ed è anche l'ultima dei reali a essere nata a palazzo piuttosto che in un ospedale. Presenti anche i figli di lady Sarah: Samuel Chatto, 25 anni, vasaio e artista nonché influencer con 86.000 di followers su Instagram, e Arthur Chatto, membro dei Royal Marines e personal trainer. I figli del conte di Snowdon sono invece: Charles Armstrong-Jones, 22 anni, e Margarita Armstrong-Jones, 20 anni.



A rendere il loro ultimo saluto alla regina ci sono anche parenti acquisiti, come Michael (73 anni) e Carole Middleton (67), genitori della principessa del Galles, Kate, e altre persone a lei care, considerate membri della "famiglia" allargata di Sua Maestà, poiché presenti nella sua vita quotidiana e sue fedeli consigliere: le dame di compagnia e Angela Kelly, la personal dresser, stilista e anche amica della regina che con lei è rimasta fino alla morte.