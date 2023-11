WASHINGTON, 31 OTT - "Posso assicurare che senza l'aiuto degli Stati Uniti, Putin vincerà la guerra in Ucraina". Lo ha detto il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin in un'audizione al Congresso. "Gli ucraini sono stati straordinari finora, ma se interrompiamo gli aiuti ora, non ce la faranno", ha sottolineato. (ANSA).