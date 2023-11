Limosani (ITA), Roma-Rio una rotta delle meraviglie

RIO DA JANEIRO, 30 OTT - "E' il volo delle meraviglie". La Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare, Emiliana Limosani, definisce così il nuovo collegamento giornaliero Roma-Rio de Janeiro inaugurato oggi con un doppio getto d'acqua per il battesimo sulla pista. Per Limosani il volo avrà un valore strategico per il traffico business, cargo e turistico, e sarà un elemento chiave per rafforzare l'espansione della compagnia in Sud America. "Rio è interessante per noi sia dal punto di vista del business travel, considerando le numerose aziende italiane che operano qui, sia dal punto di vista turistico dato che le stime dell'ente del Turismo prevedono che nel 2023 i passeggeri italiani in Brasile saranno 188 mila, 100 mila in più rispetto all'anno precedente. Questo dimostra che il Brasile e Rio de Janeiro continuano a essere un Paese e una città di grande interesse per gli italiani", dichiara la manager. Il collegamento, precisa, sarà operato inoltre con un nuovo aereo: "Abbiamo scelto l'Airbus A330Neo che ha una capacità di 291 posti di cui 30 in business class e 24 in premium economy. Si tratta di un aeromobile moderno e molto confortevole che va incontro alle nostre esigenze anche in termini di sostenibilità, garantendo un minor consumo di carburante e emissioni di Co2 inferiori del 20 per cento per ciascun passeggero". Grazie all'apertura del nuovo collegamento aereo, ITA conta già 42 voli settimanali di andata e ritorno per il Brasile e 56 per il Sud America. "Rio ci mancava, la nuova rotta va infatti a completare la nostra offerta sul Sudamerica dove operiamo in maniera diretta con i collegamenti tra Roma e San Paolo, con due voli giornalieri, e e tra Roma e Buenos Aires". (ANSA).