Nigeria, 17 morti in un attacco jihadista

KANO, 01 NOV - Diciassette persone sono morte in un attacco di jihadisti affiliati all'Isis in un villaggio del nord-est della Nigeria dove gli abitanti si sono rifiutati di pagare una tassa sul bestiame, secondo quanto riferito all'AFP da una milizia anti-jihadista e alcuni residenti. Numerosi combattenti del l'Isis dell'Africa occidentale (Iswap) hanno preso d'assalto il remoto villaggio di Kayayya, nello Stato di Yobe, a 150 chilometri da Damaturu, la capitale dello Stato, secondo le fonti. "I terroristi hanno attaccato il villaggio verso le 20:00 con esplosivi e armi da fuoco", ha dichiarato Gremah Bukar, membro delle milizie ausiliarie dell'esercito. "Hanno aperto il fuoco sugli abitanti che tentavano di fuggire, uccidendo 17 persone e ferendone altre 5". Nelle regioni più remote della Nigeria, i miliziani e i gruppi armati richiedono esigenti "tasse" comunitarie per esercitare il loro controllo e raccogliere fondi. Attacchi jihadisti sono avvenuti in Nigeria dal 2009 con almeno 40.000 morti costringendo circa due milioni di persone nel nord-est del Paese. (ANSA).