Ribelli Huthi in Yemen, continueremo ad attaccare Israele

- SANAA, 31 OTT - I ribelli Huthi dello Yemen minacciano di continuare gli attacchi contro Israele, come annunciano in una dichiarazione. Sostenuti dall'Iran, hanno promesso ulteriori attacchi contro Israele se continua la sua guerra contro Hamas, affermando di aver già lanciato droni e missili balistici in tre operazioni separate. "Le forze armate yemenite... confermano che continueranno a effettuare attacchi qualitativi con missili e droni fino a quando l'aggressione israeliana non finirà", si legge in un comunicato militare degli Huthi trasmesso dalla televisione Al-Masirah dei ribelli.