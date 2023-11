Roma e Rio unite da un fil rouge in una mostra fotografica

RIO DE JANEIRO, 31 OTT - Ita Airways, in collaborazione con l'agenzia ANSA, celebra il fil rouge che unisce la Città eterna a quella carioca con una mostra fotografica sui legami culturali, artistici e sportivi, in occasione dell'inaugurazione della nuova rotta Roma- Rio de Janeiro. L'esposizione, 'La Mappa delle Connessioni - Roma e Rio de Janeiro, tra storia, cultura e grandi passioni', presentata al consolato generale, con la partecipazione dell'ambasciatore italiano in Brasile Alessandro Cortese, e del console generale di Rio Massimiliano Iacchini, esplora le interazioni tra le due metropoli, rivelando come in realtà - seppur geograficamente distanti - queste due città abbiano da sempre punti in comune e si siano influenzate a vicenda nel tempo. Dal Carnevale romano alla sfilata della scuola di samba a Sapucaí, dai festival cinematografici alle passerelle dell'alta moda, dall'arte allo sport, fino al design, le immagini presentate evocano momenti di vicinanza e condivisione. Negli scatti dei 15 pannelli a doppia facciata si ricordano tra l'altro le imprese degli atleti italiani ai Giochi Olimpici di Rio 2016, le sfide tra le squadre dei due Paesi ai Mondiali, le tournée di musicisti brasiliani in Italia e viceversa, tracciando parallelismi con i processi di innovazione e la visione di Ita Airways. (ANSA).