Ue: francobollo italiano celebra il Trattato di Maastricht

ROMA, 01 NOV - E' stato emesso oggi un francobollo italiano celebrativo dell'Unione Europea, nel 30.mo anniversario dell'istituzione con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Il francobollo e' valido per la posta ordinaria inviata nella zona 1 (Europa e bacino del Mediterraneo). La vignetta riproduce, su un fondino blu, le dodici stelle che caratterizzano la bandiera europea, rappresentative dei dodici Paesi firmatari il 7 febbraio del 1992 del Trattato di Maastricht di cui sono riprodotte, in alto, le rispettive bandiere. Al centro campeggia il numero 3 che, affiancato dalle stelle in cerchio a simulare lo zero, rappresenta gli anni trascorsi dalla storica firma del documento che di fatto sancisce la nascita dell'Unione Europea. Tra le bandiere riprodotte in alto nel francobollo figura anche quella della Gran Bretagna che e' invece uscita successivamente dall'Unione Europea. (ANSA).