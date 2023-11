Una soldatessa israeliana liberata dall'esercito

TEL AVIV, 30 OTT - Una soldatessa israeliana rapita lo scorso 7 ottobre è stata liberata dall'esercito israeliano con un'operazione terrestre. Lo annuncia il portavoce militare. La soldatessa, secondo il portavoce militare e lo Shin Bet, si chiama Ori Magidish ed è in condizioni mediche buone. E' già stata messa in contatto con la famiglia. "L'esercito e lo Shin Bet - hanno aggiunto - faranno ogni sforzo per liberare anche altri ostaggi". La soldatessa era una delle vedette messa a guardia del kibbutz di Nahal Oz. (ANSA).