WASHINGTON, 30 OTT - "C'è stato un aumento preoccupante di attacchi antisemiti nelle università e nelle scuole degli Stati Uniti". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un briefing con la stampa ribadendo che negli Usa "non c'è posto per l'antisemitismo ne' per l'islamofobia". (ANSA).