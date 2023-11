Usa: minacce antisemite a una senatrice, arrestato un uomo

WASHINGTON, 30 OTT - Le autorità statunitensi hanno arrestato un uomo per aver lasciato minacce antisemite sulla segreteria telefonica della senatrice americana Jacky Rosen, una dei parlamentari più filo-israeliani del Congresso. Lo riporta Haaretz. Secondo i documenti presentati in tribunale, il sospettato ha lasciato una serie di messaggi vocali sul ;;conflitto israelo-palestinese presso l'ufficio del Nevada della democratica. In uno di questi si riferiva al completamento di "ciò che Hitler aveva iniziato". (ANSA).