Gaza-Israele: venticinquesimo giorno

Proseguono le operazioni di Israele nella Striscia di Gaza: ancora tante le vittime palestinesi dei bombardamenti da nord a sud, dal campo profughi di Jabalia a Beit Lahia, passando per Rafah. Negli ospedali la situazione e' sempre critica: le risorse non sono sufficienti per curare e soccorrere centinaia di persone al giorno. Anche in America ci sono manifestazioni per chiedere il cessate il fuoco: un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione in Senato interrompendo un'audizione per chiedere una tregua umanitaria.

04:38