Gaza, ambulanze trasportano feriti in Egitto attraverso il valico di Rafah

Quasi 90 palestinesi feriti e quasi 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri questa mattina hanno lasciato il territorio di Gaza devastato dalla guerra per l'Egitto attraverso il valico di Rafah, dopo che le autorita' egiziane ne hanno annunciato l'apertura per la prima volta al pubblico dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre, nel 26esimo giorno del conflitto tra Israele e Hamas. Palestinesi, persone con doppia cittadinanza e stranieri sono stati autorizzati a entrare nel terminal del valico intorno alle 8:45 (ora italiana). Centinaia di persone sono stipate al terminal di Rafah, in attesa di passare nel territorio egiziano. Lo riferiscono fonti locali secondo cui si tratta di persone, palestinesi e non. In parallelo, dall'Egitto si vedono camion in ingresso, con aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza. Sul versante egiziano ci sono ambulanze pronte ad accogliere feriti palestinesi in uscita da Gaza. Le ambulanze trasportano i feriti di Gaza attraverso il valico di Rafah.

01:06