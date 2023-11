Intelligenza artificiale, Musk: "Grande minaccia, servira' un arbitro terzo"

"L'AI e' una delle minacce piu' grandi per l'umanita'". Lo ha detto Elon Musk, proprietario di SpaceX, X e Tesla, al primo summit globale sull'intelligenza artificiale, in corso nel Regno Unito. Secondo Musk, e' necessario raggiungere un consenso internazionale su come sviluppare un quadro per regolamentare il settore. "Eccoci qui, per la prima volta nella storia dell'umanita', con qualcosa che sara' molto piu' intelligente di noi. Quindi non e' chiaro se possiamo controllare una cosa del genere. Ma penso che possiamo aspirare a guidarla in una direzione che sia utile per l'umanita'", afferma, sottolineando quanto sia necessario "un arbitro terzo,, un arbitro indipendente, che possa osservare cosa stanno facendo le principali aziende di intelligenza artificiale".

01:37