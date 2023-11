Papa Francesco: "Preghiamo per Ucraina, Palestina e Israele"

"Continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa delle guerre di oggi: non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tante altre regioni dove la guerra e' ancora troppo forte". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus in piazza San Pietro.

