Rafah, ambulanze in fila sul lato egiziano del valico in attesa di feriti da Gaza

Le ambulanze sono in fila sul lato egiziano del valico di Rafah che attraversa Gaza, pronte ad accogliere i feriti palestinesi in uscita da Gaza e a portarli in Egitto. Centinaia di residenti e stranieri di Gaza feriti si sono radunati al confine con l'Egitto, pronti a fuggire dal territorio devastato dal conflitto e dalla guerra tra Israele e Hamas.

02:05