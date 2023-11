In Cisgiordania israeliano 'ucciso in attentato'

TEL AVIV, 02 NOV - Un israeliano è rimasto ucciso oggi in Cisgiordania quando la sua automobile è uscita di strada e si è ribaltata. In precedenza, secondo testimonianze giunte alla radio militare, spari sono stati esplosi in sua direzione mentre attraversava il villaggio palestinese di Beit Lid, nella Cisgiordania settentrionale. "E' probabile che si tratti di un attentato", ha affermato la emittente. (ANSA).