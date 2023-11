Zelensky, 'inflitte pesanti perdite ai russi nel Donetsk'

ROMA, 02 NOV - Le forze ucraine "hanno fermato un tentativo da parte del nemico di avanzare in direzione di Vugledar (nel Donetsk, ndr), infliggendo al nemico pesanti perdite: dozzine di veicoli, molti uccisi e feriti": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sono in corso anche le azioni difensive ad Avdiivka (Donetsk, ndr) e le nostre operazioni offensive nel sud", ha aggiunto. Parlando poi del 'corridoio del grano', Zelensky ha sottolineato che la dinamica è positiva. Stiamo finalizzando il formato assicurativo per le navi, che darà fiducia a noi e ai vettori". (ANSA).