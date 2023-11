Bangladesh, scontri fra polizia e operai tessili

Migliaia di lavoratori del settore tessile sono in rivolta in Bangladesh, dove gli stipendi ai minimi non permettono di vivere in maniera dignitosa: per le donne, che costituiscono la gran parte della forza lavoro, il salario mensile di partenza e' pari ad appena 75 dollari. Centinaia di fabbriche sono state chiuse a causa dello sciopero di massa, molte altre sono state vandalizzate dagli stessi operai. Le proteste si intensificano e sfociano nella violenza, tanto da richiedere l'intervento della polizia. I lavoratori chiedono che le loro paghe vengano quasi triplicate.

