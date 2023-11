Israele, il capo di Stato maggiore: "Gaza assediata da piu' direzioni"

"I soldati dell'esercito israeliano operano da diversi giorni nella citta' di Gaza, assediandola da piu' direzioni, migliorando l'avanzamento e i successi. I soldati combattono faccia a faccia contro un nemico brutale, con un chiaro vantaggio dalla loro parte: l'amicizia e lo spirito di battaglia scorrono nelle loro vene, lo spirito della societa' israeliana e la rettitudine della nostra azione ci accompagnano in ogni momento. Nnella Striscia di Gaza utilizziamo meno della meta' della forza aerea. La maggior parte delle forze aeree sono preparate, con bombe caricate sulle ali e persone pronte a saltare sugli aerei in qualsiasi momento, per attaccare anche su altri fronti". Cosi' il capo di Stato maggiore Herzi Halevi in un punto stampa, a proposito dello stato delle operazioni a Gaza.

00:55