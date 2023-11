L'antibiotico-resistenza viaggia sui rifiuti di plastica

L'inquinamento causato dalla plastica potrebbe diventare un importante veicolo di trasmissione di organismi patogeni dannosi per l'uomo e agire come un serbatoio di geni che conferiscono ai batteri la capacita' di resistenza agli antibiotici. E' quanto suggerisce uno studio coordinato da ricercatori della University of Warwick di Coventry pubblicato sulla rivista Microbiome.

01:27