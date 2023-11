Maltempo in Francia, un morto per la tempesta Ciaran

Numeri da record per il passaggio stanotte della tempesta Ciara'n sul nord-ovest della Francia, dove le raffiche di vento hanno superato i 200 km orari. Una persona e' morta per la caduta di un albero su un camion, due persone sono state ferite in modo non grave. Restano in allerta questa mattina, ma non piu' al livello massimo come ieri sera, tutti i dipartimenti del litorale atlantico della Francia, e della Manica. In Bretagna sono interrotte diverse strade per la caduta di alberi. La circolazione dei treni e' stata interrotta in via precauzionale per tutta la giornata di oggi nelle zone colpite, disagi e ritardi si fanno sentire fino all'Ile-de-France, la regione di Parigi.

