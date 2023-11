Medio Oriente, Blinken: "Gli Stati Uniti sono determinati a scoraggiare l'escalation"

Gli Stati Uniti "sono determinati a scoraggiare qualsiasi escalation" nel conflitto in Medio Oriente. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, prima di partire per Israele annunciando che parlera' con il governo di Benyamin Netanyahu della necessita' di intraprendere "passi concreti" per ridurre al minimo i danni ai civili. "Questo e' qualcosa su cui gli Stati Uniti sono impegnati", ha sottolineato.

00:39