Uragano Otis, ad Acapulco distrutta la "casa di Tarzan"

Il passaggio dell'uragano Otis ad Acapulco, in Messico, ha provocato ingenti danni alla cosiddetta "casa di Tarzan", struttura in cui tra la fine degli anni Settanta e il 1984 abito' l'attore statunitense Johnny Weissmuller, il piu' celebre interprete del personaggio inventato da Edgard Rice Burroughs. Alla sua morte la casa fu trasformata in un hotel, di cui ora pero' restano quasi solo macerie.

01:29