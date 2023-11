Blinken, con Netanyahu discusso di pause umanitarie a Gaza

- TEL AVIV, 03 NOV - "Con Netanyahu abbiamo discusso di pause umanitarie" a Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, a margine della sua visita a Tel Aviv. "Israele si è impegnato a facilitare l'ingresso (a Gaza, ndr) di assistenza umanitaria. Dall'ingresso di nessun camion di aiuti a Rafah siamo adesso arrivati a 100 camion. Si tratta di un progresso significativo", ha detto il segretario di Stato Usa. La popolazione là è in uno stato di bisogno disperato, e deve ricevere cibo, medicine, acqua e combustibile. Penso che maggiore assistenza sarà fornita in seguito" ha aggiunto Antony Blinken in una conferenza stampa a Tel Aviv.