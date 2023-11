Israele trattiene i fondi delle tasse destinati a Gaza

ROMA, 03 NOV - I ministri del gabinetto di sicurezza di Israele hanno votato per trasferire i fondi fiscali raccolti per l'Autorità Palestinese a Ramallah, ma hanno detratto il denaro stanziato per la Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro. Aggiungendo che "Israele sta interrompendo ogni contatto con Gaza". Nel comunicato, riferisce Times of Israel, si spiega "non ci saranno più lavoratori palestinesi da Gaza e i lavoratori che erano in Israele il giorno in cui è scoppiata la guerra torneranno a Gaza". Gli Stati Uniti avevano esortato Israele a trasferire i soldi all'Autorità Palestinese e il tema ha suscitato un intenso dibattito nel governo. Alla fine, secondo quanto riportato dalla Radio dell'Esercito, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich si è astenuto, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir si è opposto e il resto del gabinetto ha sostenuto il trasferimento dei fondi. In base agli accordi di pace provvisori, il ministero delle finanze israeliano riscuote le tasse per conto dei palestinesi ed effettua trasferimenti mensili all'Autorità Palestinese, che vanno a pagare gli stipendi del settore pubblico e altre spese pubbliche. Ma il ministro delle finanze israeliano Smotrich si era rifiutato di stanziare i fondi accusando l'Autorità Palestinese di sostenere gli "orribili massacri dell'organizzazione terroristica nazista Hamas". (ANSA).