Netanyahu ribadisce, 'non entrerà carburante a Gaza'

TEL AVIV, 03 NOV - L'ufficio di Benyamin Netanyhau ha confermato, al termine dell'incontro tra il premier e il segretario di stato Usa Antony Blinken, che Israele non non consentirà l'ingresso di carburante nella Striscia. Secondo alcuni report, citati dai media, il dossier non sarebbe neanche stato affrontato durante l'incontro. Ieri l'esercito aveva annunciato che gli ospedali della Striscia sarebbero stati riforniti di carburante una volta esaurito per poi essere smentito dal primo ministro. (ANSA).