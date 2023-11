'Crolla il sostegno a Biden tra gli arabo-americani'

WASHINGTON, 04 NOV - Il sostegno a Joe Biden tra gli arabi-americani, il cui voto sarà cruciale negli Stati in bilico, è precipitato al 17% dall'inizio della nuova guerra in Medio Oriente. Nel 2020, il 59% degli arabi-americani stava con Biden, una percentuale scesa al 35% già prima dello scoppio della guerra a Gaza, come rilevato da un sondaggio dell'Arab American Institute. Non solo, è la prima volta dal 1997 che la maggioranza degli arabi-americani non si definisce democratica: il 32% si dichiara repubblicano e il 31% indipendente. Il 40% degli intervistati ha dichiarato, inoltre, che voterebbe per l'ex presidente Donald Trump, il 5% in più rispetto al 2020. Intanto la deputata democratica Rashida Tlaib ha accusato il presidente di "appoggiare il genocidio del popolo palestinese". "Il popolo americano non ci sta. Ce lo ricorderemo nel 2024", ha attaccato in un video su X. (ANSA).