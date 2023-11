Migliaia in piazza a Tel Aviv per gli ostaggi

TEL AVIV, 04 NOV - Il coordinatore per gli ostaggi e i dispersi, Gal Hirsch, ha parlato con i parenti dei rapiti che da ieri sono riuniti davanti al ministero della Difesa a Tel Aviv: "Stiamo lavorando 24 ore su 24 con il meglio delle nostre forze e del nostro cervello per riportare tutti a casa", ha detto, citato da Ynet. Migliaia di cittadini da questa mattina sono arrivati in piazza del Museo, ribattezzata 'piazza dei rapiti e dispersi' per solidarizzare con le famiglie degli ostaggi. Alle 20 si terrà una manifestazione di solidarietà con lo slogan: "Netanyahu, Galant, Gantz, le loro vite sono nelle vostre mani". (ANSA).