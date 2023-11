Onu, forte aumento dell'odio nel mondo dopo il 7 ottobre

GINEVRA, 04 NOV - Le Nazioni Unite hanno denunciato sabato il "forte aumento dell'odio a livello globale" dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele, il 7 ottobre. "L'impatto di questa crisi... ha mandato onde d'urto in ogni regione, disumanizzando sia i palestinesi che gli ebrei. Abbiamo assistito a un'impennata dei discorsi d'odio, della violenza e della discriminazione, approfondendo le fratture sociali e la polarizzazione", ha dichiarato in un comunicato il reponsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. (ANSA).