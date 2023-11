Vietnam: Isole Cham verso l'istituzione della riserva naturale

HANOI, 04 NOV - Le Isole Cham, al largo della costa della città di Hoi An, nel Vietnam centrale, che già ospitano un'area marina protetta, hanno deliberato l'avvio delle procedure per l'istituzione di una riserva naturale, estendendo l'area protetta alla terraferma e migliorando la conservazione delle specie di flora e fauna in una gestione integrata. Il riconoscimento Unesco della riserva mondiale della Biosfera Isole Cham-Hoi An, già copre, dal 2009, l'antica città di Hoi An e la zona inferiore del fiume Thu Bon, un'area unica cui l'istituzione del nuovo ente apporterà valore in termini di ecoturismo, ricerca, istruzione, investimenti e crescita verde. Le Isole Cham, scrive Vietnam News, comprendono 7 isolotti e un'isola principale con una popolazione di 2.400 abitanti, passata prevalentemente dalla pesca al settore dell'ecoturismo. Le isole sono l'unica località del Vietnam che dal 2011 promuove attivamente il non utilizzo dei sacchetti di plastica, diventando la prima destinazione turistica "zero rifiuti e plastica". Per proteggere il sistema ecologico marino, l'amministrazione locale consente l'accesso solo a 3.000 turisti al giorno, circa 400.00 all'anno. (ANSA).