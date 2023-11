Amburgo: polizia, asserragliato in aeroporto forse ha esplosivi

ROMA, 05 NOV - "Dobbiamo supporre che l'uomo abbia un'arma da fuoco e probabilmente anche esplosivi di tipo sconosciuto: la nostra priorità è la protezione della bambina che, per quanto ne sappiamo, è in buone condizioni". Lo ha affermato la polizia di Amburgo in un post, secondo quanto riferiscono alcuni media internazionali. (ANSA).