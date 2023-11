Ancora scontri tra palestinesi ed esercito in Cisgiordania

ROMA, 05 NOV - Ancora scontri in Cisgiordania tra le forze israeliane e i palestinesi nella notte tra sabato e domenica. Lo riporta l'agenzia Wafa citando fonti palestinesi. Due palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano in violenti scontri ad Abu Dis, dove si contano anche sei feriti, due dei quali in gravi condizioni. Un ragazzo palestinese di 17 anni, Rami Izz Odeh, è morto questa mattina a causa delle ferite riportate qualche giorno fa durante scontri nella città di Al-Ezariya, a est di Gerusalemme. Il ministero ha dichiarato in una nota che "con la morte di Odeh, il numero di palestinesi uccisi da Israele in Cisgiordania dal 7 ottobre sale a 152". Violenti scontri sono avvenuti anche a Jenin, Nablus, Tulkarem e in altre località. (ANSA).