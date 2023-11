La moglie di Raisi a Brigitte Macron, fermate genocidio a Gaza

TEHERAN, 05 NOV - "Oggi, la mossa più urgente da parte dei Paesi del mondo è tentare di fermare il genocidio israeliano a Gaza". E' il messaggio inviato da Jamileh Alamolhoda, moglie del presidente iraniano Ebrahim Raisi, a Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, in una delle lettere indirizzate alle mogli dei capi di Stato europei. "Vi chiedo di giudicare gli avvenimenti attuali e le loro conseguenze. Noi, come esseri umani, dovremmo vergognarci di ciò che sta accadendo in questi giorni amari. Lei, come donna potente e influente nei Paesi europei che sono considerati la culla della civiltà, è tenuta a intraprendere azioni appropriate per aiutare le donne e i bambini palestinesi", ha sottolineato amileh Alamolhoda. "Il rispetto dei valori umani ha bisogno dell'azione congiunta di noi e di tutti coloro che si dichiarano difensori della giustizia e della libertà", ha aggiunto, citata dall'agenzia Irna. "Signora Macron, come donna devota e gentile e come rappresentante delle donne e delle madri del vostro Paese, esortate vostro marito a evitare di collaborare all'uccisione di donne e bambini in Palestina e ad adottare misure urgenti per stabilire la pace", ha concluso la moglie del presidente iraniano. (ANSA).